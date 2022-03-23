بايدن يصل بروكسل للمشاركة فى 3 قمم دولية محورها أوكرانى

حطّت الطائرة إير فورس وان التي تقل الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل، مساء الأربعاء، وفق مشاهد بثتها شبكة CNN.

ويسعى بايدن الى تمتين وحدة الموقف الغربي في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، ويشارك الخميس في 3 قمم دولية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قبل أن ينتقل إلى بولندا الجمعة والسبت.

كان في استقبال بايدن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وبعد مصافحة وحديث قصير، استقل بايدن سيارة ليموزين مصفحة تابعة للرئاسة الأمريكية متوجهًا إلى سفارة الولايات المتحدة في بروكسل حيث يقيم خلال زيارته.

واتخذت تدابير مشددة لضمان أمن الرئيس الأمريكي وقادة الدول الـ29 الأخرى الأعضاء في الأطلسي خلال إقامتهم وأبلغ سكان بروكسل بالصعوبات التي تنتظرهم في تنقلاتهم خلال أيام زيارة بايدن.

وتحيي قمة الأطلسي التقارب بين واشنطن وحلفائها بعد توتر شاب العلاقات خلال ولاية دونالد ترامب، ويتوقع أن تستمر جلسة العمل 3 ساعات على أن يتم تبني إعلان تفاوضت في شأنه العواصم.

ويريد الحلفاء توجيه رسالة حازمة إلى روسيا قبل قمة تجمع بايدن وبوتين الأربعاء في جنيف وسيُطلقون، أيضًا، مراجعة للمفهوم الاستراتيجي للحلف بهدف إعداده لمواجهة التهديدات الجديدة في الفضاء والفضاء السيبراني وتوسّع نفوذ الصين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، عن أن قادة دول الحلف يُتوقّع أن يتفقوا على توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي في مواجهة الغزو الروسي.

وقال ستولتنبرج عشية انعقاد القمة الطارئة للناتو في بروكسل "أتوقع غدًا أن يتفق الحلفاء على توفير مزيد من الدعم، بما فيه مساعدة أمنية سيبرانية، إضافة إلى معدّات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التهديد الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي".

وبعد نحو شهر على الغزو أفضت محادثات سلام إلى توافق بشأن ممرات إنسانية يومية للاجئين، وأبدت أوكرانيا استعدادها لطرح بعض المطالب الروسية في استفتاء عام، لكنها امتنعت، حتى الآن، عن الرضوخ للضغط الروسي بنزع السلاح والنأي عن جميع التحالفات الغربية.

ومن المقرر أن يخاطب زيلينسكي غدًا الخميس قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل يشارك فيها الرئيس جو بايدن.