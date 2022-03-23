برلمانية: تقدمنا بتعديلات تشريعية لدعم المرأة فى الرياضة

قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان سيقوم، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد إصلاح تشريعي لدعم المرأة ورفع الوعي لديها في كافة المجالات وإتاحة فرص التدريب والتعلم.

أضافت مدني أنه في نطاق دعم المرأة بلجنة الشباب والرياضة بالمجلس، فإنها سبق أن تقدمت بمشروع تعديلات قانون الرياضة وتضمنت التعديلات الجديدة دعم المرأة من خلال تخصيص نسبة لها في مجالس الإدارات، حتى تصل إلى تمثيل مشابه لما وصلت إليه في مجالس إدارات البنوك والشركات التي وصلت نسبتها إلى 16% وتطمح الدولة إلى أن ترتفع النسبة إلى 30%، وفقًا لما صرحت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأشارت إلى أن الدولة متجهة بقوة لدعم المرأة في كافة المجالات، وأن القادم سيكون أفضل، موجهة الشكر للرئيس السيسي على إنسانيته التي يتحلى بها في كل لقاءاته مع الأمهات خاصة كبار السن وتوجهه بنفسه لمساعدتهم على الصعود على منصات التكريم وجبره خواطر المرأة.

وشهد الرئيس السيسي اليوم، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمشاركة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتابعا عرض فيلم تسجيلي عن دور الأم المصرية، وجهود الدولة المصرية المختلفة لدعم المرأة المصرية نظرًا لدورها الكبير في دعم المجتمع.

وأضاف الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية: "المرأة رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أى مصلحة، فهي سر الحياة وأقولها صريحة إن انحيازى للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي لها وعلينا جميعًا أن نتخذه منهج حياة، فبدون ذلك لن يتحقق أي نجاح منشود".