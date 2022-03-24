خبيرة تعليم: طلاب الصف الرابع الابتدائى محظوظون بالمناهج الجديدة

أشادت إيلاريا عاطف، خبيرة تطوير التعليم، أن حجم التطوير في المناهج المصرية تعكس حجم جهد وزارة التربية والتعليم خاصة في الرؤية الواضحة والتدرج في تطوير المناهج بداية من الصفوف الابتدائية الأولى.

أضافت خبيرة تطوير التعليم، خلال حوارها في برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي محظوظين بالمناهج الجديدة، خاصة في ظل تخصيص الوزارة لاستراتيجية مبسطة ووسائل قادرة على توصيل المعلومة لدى الطلاب في المناهج.

أشارت خبيرة تطوير التعليم، إلى ان أولياء الأمور والمعلمين عليهم تحفيز الطلاب ورفع روحهم المعنوية على أدائهم في الامتحانات وغرس الطاقة الإيجابية لديهم، لافتة إلى أن لابد من تأهيل طلاب الصف الرابع حاليا للدخول للمناهج الجديدة في الصف الخامس الابتدائي

فيما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر حصلت في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، على المركز الأول إفريقيًا، حيث حصلت على المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضي، مشيرا أن مصر في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021 حصلت على المركز 53 مقارنة بالمركز ال72 عام 2020، وهذا لنتيجة الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية.



وأضاف شوقي، خلال فيديو عرضته قناة مدرستنا التعليمية، أن مؤشر المعرفة العالمي إحدى ثمار الشراكة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤكدا أنه يصدر سنويا منذ عام 2017.

وتابع: أن مصر لم تحرز هذا التقدم الهائل في مؤشر المعرفة منذ سنوات طويلة.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات رابعة ابتدائي في أبريل المقبل.