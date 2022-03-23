حصاد ترشيحات «البوكر» آخر 3 سنوات.. الجزائر في الصدارة وأعمال من 8 دول عربية لأول مرة

أعلنت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2022، وصول ست روايات قائمتها القصيرة من مصر وعمان والإمارات والكويت وليبيا والمغرب، وبالنظر الى قائمة الأعمال الأدبية التي وصلت القائمة القصيرة للجائزة خلال السنوات الثلاثة الماضية.



نجد أن الجزائر تأتي في صدارة الدول العربية التى وصل منها 3 روايات خلال دورات "2020،2021،2022"، يليها كل من مصر والعراق والمغرب بواقع روايتين لكل منهما، ورواية واحدة من خمسة دول هي: «لبنان وسوريا وتونس والأردن وعمان والإمارات وليبيا والكويت».

القائمة القصيرة للبوكر العربية 2022

ست روايات تصدرت القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية 2022 ، من كل من مصر، عمان، الإمارات، الكويت، ليبيا المغرب، وهي :"ماكيت القاهرة" للكاتب طارق إمام مصر؛ والذى تعد ثاني رواية من مصر تتصدر القائمة القصيرة بالجائزة بعد رواية "فردقان" للكاتب يوسف زيدان التى تصدرت القائمة القصيرة فى دورة 2020 بالجائزة ، رواية "دلشاد" للكاتب بشرى خلفان والروائية والشاعرة والناشطة الثقافية العمانية، رواية "يوميات روز" للكاتبة ريم الكمالى الروائية والكاتبة والباحثة من دولة الإمارات العربية المتحدة، رواية "الخيط الأبيض من الليل" للكاتب خالد النصر الله كاتب روائى كويتى من مواليد 1987، رواية "خبز على طاولة الخال" للكاتب ميلاد محمد النعاس القاص والكاتب الصحفى الليبى من مواليد 1991، رواية "أسير البرتغاليين" للكاتب المغربي محسن الوكيلى من مواليد تازة، المغرب، عام 1978، وتعد الرواية الثانية التى تتصدرمن المغرب القائمة القصيرة للبوكر بعد رواية "الملف 42" للمغربي عبد المجيد سباطة التى تصدرت القائمة فى الدورة الماضية 2021.

القائمة القصيرة للبوكر العربية 2021

ست روايات تصدرت من الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، وشملت القائمة روايات "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس و"الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي، و "الملف 42" للمغربي عبد المجيد سباطة، و"عين حمورابي" للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله وتعد الرواية الثالثة التى تصدرت من الجزائر بعد تصدر روايتين " حطب سرايفو" لسعيد خطيب و"الديوان الإسبارطى" لعبد الوهاب عيساوي التى فازت بالبوكر فى دورتها الماضية 2020، و"نازلة دار الأكابر" للتونسية أميرة غنيم و"وشم الطائر" للعراقية دنيا ميخائيل، وفازت رواية "دفاتر الوراق" للكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة فى دورتها العام الماضى.

القائمة القصيرة للبوكر العربية 2020

6 روايات تصدرت من العراق، مصر، الجزائر، لبنان، سوريا، الجزائر، وهي "التانكى" لعالية ممدوح من العراق، "فردقان" ليوسف زيدان من مصر، "حطب سرايفو" لسعيد خطيبى من الجزائر، "ملك الهند" جبور الدويهى من لبنان، "الحى الروسى" للكاتب السورى خليل الرز، "الديوان الإسبارطى" عبد الوهاب عيساوى من الجزائر، وفازت رواية "الديوان الإسبارطي" للكاتب عبد الوهاب عيساوى من الجزائر.