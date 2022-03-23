الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حصاد ترشيحات «البوكر» آخر 3 سنوات.. الجزائر في الصدارة وأعمال من 8 دول عربية لأول مرة

جائزة البوكر العالمية
جائزة البوكر العالمية للرواية العربية

أعلنت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2022، وصول ست روايات قائمتها القصيرة من مصر وعمان والإمارات والكويت وليبيا والمغرب، وبالنظر الى قائمة الأعمال الأدبية التي وصلت القائمة القصيرة للجائزة خلال السنوات الثلاثة الماضية.
 

نجد أن الجزائر تأتي في صدارة الدول العربية التى وصل منها 3 روايات خلال دورات "2020،2021،2022"، يليها كل من مصر والعراق والمغرب بواقع روايتين لكل منهما، ورواية واحدة من خمسة دول هي: «لبنان وسوريا وتونس والأردن وعمان والإمارات وليبيا والكويت».

القائمة القصيرة للبوكر العربية 2022

القائمة القصيرة.. تعرف على روايات جائزة البوكر للرواية العربية لعام 2022 - اليوم السابع

 

ست روايات تصدرت القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية 2022 ، من كل من مصر، عمان، الإمارات، الكويت، ليبيا المغرب، وهي :"ماكيت القاهرة"  للكاتب طارق إمام مصر؛ والذى تعد ثاني رواية من مصر تتصدر القائمة القصيرة بالجائزة بعد رواية "فردقان" للكاتب يوسف زيدان التى تصدرت القائمة القصيرة فى دورة 2020 بالجائزة ، رواية "دلشاد" للكاتب بشرى خلفان والروائية والشاعرة والناشطة الثقافية العمانية، رواية "يوميات روز" للكاتبة ريم الكمالى الروائية والكاتبة والباحثة من دولة الإمارات العربية المتحدة، رواية "الخيط الأبيض من الليل" للكاتب خالد النصر الله كاتب روائى كويتى من مواليد 1987، رواية "خبز على طاولة الخال" للكاتب ميلاد محمد النعاس القاص والكاتب الصحفى الليبى من مواليد 1991، رواية "أسير البرتغاليين" للكاتب المغربي محسن الوكيلى من مواليد تازة، المغرب، عام 1978، وتعد الرواية الثانية التى تتصدرمن المغرب القائمة القصيرة للبوكر بعد رواية "الملف 42" للمغربي عبد المجيد سباطة التى تصدرت القائمة فى الدورة الماضية 2021.

القائمة القصيرة للبوكر العربية 2021 

ست روايات تصدرت من الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، وشملت القائمة روايات "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس و"الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي، و "الملف 42" للمغربي عبد المجيد سباطة، و"عين حمورابي" للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله وتعد الرواية الثالثة التى تصدرت من الجزائر بعد تصدر روايتين " حطب سرايفو" لسعيد خطيب و"الديوان الإسبارطى" لعبد الوهاب عيساوي التى فازت بالبوكر فى دورتها الماضية 2020، و"نازلة دار الأكابر" للتونسية أميرة غنيم و"وشم الطائر" للعراقية دنيا ميخائيل، وفازت رواية "دفاتر الوراق" للكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة فى دورتها العام الماضى.

القائمة القصيرة للبوكر العربية 2020

3 مفاجآت في القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية | اندبندنت عربية

6 روايات تصدرت من العراق، مصر، الجزائر، لبنان، سوريا، الجزائر، وهي "التانكى" لعالية ممدوح من العراق، "فردقان" ليوسف زيدان من مصر، "حطب سرايفو" لسعيد خطيبى من الجزائر، "ملك الهند" جبور الدويهى من لبنان، "الحى الروسى" للكاتب السورى خليل الرز، "الديوان الإسبارطى" عبد الوهاب عيساوى من الجزائر، وفازت رواية "الديوان الإسبارطي" للكاتب عبد الوهاب عيساوى من الجزائر.

جائزة البوكر العالمية للرواية العربية القائمة القصيرة ماكيت القاهرة طارق إمام فوردقان يوسف زيدان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

ننفرد بنشر أوراق حبس علاء عبدالهادى «رئيس اتحاد الكتاب» في قضية تبديد

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب