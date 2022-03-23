الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جامعة الدول العربية تدين تفجيرات مطار مقديشو

تفجير مطار مقديشو
تفجير مطار مقديشو

أدان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة الشباب ظهر اليوم ضد قاعدة حلني العسكرية بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو،  وأسفر عن وقوع ضحايا أبرياء وتعليق الرحلات الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن هذه الهجمات الجبانة لن تنال أبداً من عزيمة الصومال حكومة وشعباً في بناء مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، كما أكد على تواصل المساندة والدعم العربيين إلى الصومال من أجل تحقيق كل ما يصبو إليه من تنمية وأمن واستقرار. 

وكانت أعلنت حركة الشباب المتطرفة في الصومال أنها شنت هجومًا على مجمع يضم سفارات، بمطار مقديشو، اليوم الأربعاء.

وقال التلفزيون الرسمي الصومالي، إن قوات الأمن في البلاد تتعامل مع “حادث إرهابي” على بوابات معسكر للجيش في العاصمة مقديشو، متابعا عبر حسابه على تويتر “قوات الأمن تتعامل مع حادث إرهابي على إحدى البوابات الرئيسية لمجمع هالان بمقديشو.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام رسمية إن الشرطة ستوضح تفاصيل خلال وقت قصير.

وأكد وكيل سفر الأربعاء أن إقلاع الرحلات الجوية من مطار مقديشو الصومالي توقف بسبب هجوم مسلح مستمر بالقرب من بوابته.

وقال محمد أحمد، وهو موظف بوكالة للسفر، لرويترز: «ليس هناك إقلاع للرحلات الجوية لأنه محفوف بالمخاطر بسبب تبادل إطلاق النار، الهبوط وارد».

ويضمّ المجمّع مكاتب تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات إغاثة وبعثات أجنبية، بالإضافة إلى مقر البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي.

وقال أحمد ضاهر، وهو موظّف في فندق يقع داخل المجمّع، إن حركة النقل على طول الطريق باتجاه المطار متوقّفة.

دُحر الإرهابيون المرتبطون بتنظيم القاعدة من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الإفريقي، لكنّهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، ويشنّون هجمات متكررة في العاصمة.

تفجير مقديشو مقديشو الصومال تفجيرات الصومال أخبار الجامعة العربية

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