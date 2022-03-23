الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «مشروعات النواب» يسلم رخص تقنين الأوضاع لأصحاب المشروعات بالغربية

وفد لجنة المشروعات
وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قام وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، بتسليم رخص توفيق الأوضاع لأصحاب المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بعد الانتهاء من توفيق أوضاعهم طبقا للقانون 152 لسنه 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهداهم درع المحافظة، تكريمًا لدور اللجنة الرائد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع عبر التشريعات والقوانين.

وكرمت المحافظة كلًا من “د.مني عبدالله، سيد سلطان، غادة الضبع، رحاب موسي، طارق السيد” أعضاء اللجنة.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لمحافظة الغربية ضمن جولة اللجنة لعدد من المحافظات وزيارة المناطق الصناعية ولقاء اصحاب المشروعات والاستماع الي مشكلاتهم وحلها.

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النائب محمد كمال مرعى محافظة الغربية المشروعات الصغيرة توفيق أوضاعهم

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على هامش الأزمة

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