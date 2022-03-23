قنوات عرض مسلسل جزيرة غمام فى رمضان ٢٠٢٢

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل "جزيرة غمام" للنجم طارق لطفي، وهو العمل التاريخي الوحيد في شهر رمضان، والذي يرجع بنا لـ 100 عام على الأقل، في إطار تشويقي مميز للغاية، وهو من أكثر الأعمال المنتظر عرضها من قبل الجمهور في شهر رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل جزيرة غمام

يعرض مسلسل "جزيرة غمام" حصريًا على قناة الحياة، بجانب عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية، والتي تعرضه لجمهورها بشكل حصري قبل عرضه التلفزيوني .

تدور أحداث العمل علاقة 3 أشقاء ببعضهم، وتحدث بينهم كثير من الصراعات، ويتهم الشقيق الأكبر بقتل شقيقه الأصغر، ولكن نكتشف في النهاية أنه لم يمت في إطار غامض.

ويقدم النجم طارق لطفى خلال الأحداث دور زعيم الغجر في جزيرة اسمها جزيرة غمام ويبحث عن السيطرة على الجيزة بشكل عام والحوار خلال المسلسل سيكون باللهجة الصعيدية والغجرية، وتتواجد الفنانة مي عز الدين في دور غجرية خلال الأحداث وتحب بطل العمل، بينما يقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور شيخ وخطيب الجزيرة ويحاول إثناء أهالي الجزيرة عن المحرمات ويعد الفنان أحمد أمين من مفاجآت العمل الجديد.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

يشارك في بطولة مسلسل “جزيرة غمام” عدد كبير من النجوم بجانب الفنان طارق لطفي وعلى رأسهم الفنانة مى عزالدين، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد أمين، والقدير رياض الخولى، والقدير عبد العزيز مخيون، وبمشاركة الفنان محمد جمعة، وهبة عبدالغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

الجدير ذكره أن المسلسل يحدث التعاون الثالث بين مي عز الدين، وطارق لطفي، بعد مسلسلي "الحقيقة والسراب" الذي شاركا فيه عام 2003، ومسلسل "قضية صفية" الذي عرض عام 2010، كما يشهد التعاون الثاني بين طارق لطفي والفنان فتحي عبدالوهاب بعد مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض عام 2021.