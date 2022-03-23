شعراء في احتفالية «بيرم التونسي» بالأعلى للثقافة: صاحب مشروع ثقافي وكتب خالدة

بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية "بيرم التونسى" عبر تطبيق زووم، ضمن فعاليات المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى بعام التعاون الثقافى بين مصر وتونس واحتفاءاً بذكري ميلاده الـ"129"، بمشاركة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر بالمجلس، والشاعرة التونسية إبتسام الوسلاتي، والشاعر الدكتور التونسي الجليدي العويني، حيث أكدوا على أن بيرم التونسى صاحب مشروع ثقافي، كما أنه مثل ضمير الشعب الذى لم يتخل عن موقفه من القضايا الوطنية، كما كتب لأعماله الخلود.

"سويلم": بيرم التونسي ضمير الشعب الذي لم يتخل عن موقفه

ومن جانبه، قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن أعمال بيرم التونسى كتب لها الخلود نظراً لكونه كان يمثل ضمير الشعب الذي لم يتخل عن موقفه.

وأضاف "سويلم"، أن احتفالية المجلس ببيرم التونسي تأتي فى إطار إحتفال المجلس بعام التعاون الثقافى بين مصر وتونس.

"العويني".. بيرم التونسى عروبى الهوى

بينما قال الدكتور الجليدي العويني من تونس، إن جنسية بيرم التونسي المصرية تأتى فى إطار كونه عروبى الهوى، وإن الشرق عنده هو الشرق العربى كما يتكلم ويتحدث إلى المصرى يتحدث أيضاً إلى التونسي فى أعماله، وأن كل أشعاره موجهة إلى هذه المنطقة الكبيرة على محيط الوطن العربى، وأن من عناصر مشروعه امتلاكه رؤية للتقدم.

جدير بالذكر أن شارك فى الاحتفالية كل من الشاعر الدكتور جمال الشاعر من مصر، والدكتور الحسناوي الراعى من تونس، والدكتورة سحر توفيق من مصر، والدكتور عبد الرازق حذاري تونس، والدكتور عبد الوهاب الدخلى تونس، والدكتور فوزى الزمرلى تونس، والدكتور كمال مغيث مصر، والمستشار محمود بيرم التونسى مصر، والشاعر مسعود شومان- مصر.

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