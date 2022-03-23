الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: المرأة حققت الكثير من المكاسب فى عهد الرئيس السيسى

النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح

أكد النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، يعكس جهود الدولة المصرية المختلفة لدعم المرأة المصرية، وتقديرا لدورها الكبير في دعم المجتمع.

وقال "أبوالفتوح"، إن الاحتفال استعرض نماذج لعدد من الرائدات الريفيات اللاتي يعملن في مجال دعم المرأة المصرية، منهم الحاجة مكة التى تعمل في قريتها منذ عشرات السنين، حتى تم تعيينها في المجلس القومي للمرأة، لكي تكون قدوة ومثل أعلى لغيرها من الريفيات.

وأضاف "عضو مجلس الشيوخ"، أن المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حققت الكثير من المكاسب، وخطت خطوات كبيرة نحو تحقيق التمكين المنشود، لافتا إلى أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 40 نائبة بنسبة 13.3% في عام 2021، وزيادة نسبة تمثيلها في مجلس النواب إلى 162 نائبة بنسبة 27.2%، وزيادة تمثيلها في مجلس الوزراء إلى 8 وزيرات بنسبة 24.2%، بالإضافة إلى تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، وتعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ليصبح إجمالي عدد المستشارات الحالي 677 مستشارة.

وتابع "أبوالفتوح"، أن ما وصلت إليه المرأة المصرية هو مصدر فخر وقوة للجمهورية الجديدة، وسيكون محركا قويا لمصر على مدار السنوات القادمة، موجها التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتصاره لحقوق المرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اليوم، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمشاركة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتابعا عرض فيلم تسجيلي عن دور الأم المصرية، وجهود الدولة المصرية المختلفة لدعم المرأة المصرية؛ نظرا لدورها الكبير في دعم المجتمع.

النائب جمال أبوالفتوح لجنة الري والزراعة مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصار السيسي

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الطبقة الوسطى

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