القصة الكاملة لأزمة الفنان سيد رجب وطليقته كريستينا نلسون

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما اتهمت كريستينا نلسون، طليقة سيد رجب، باتهامات خطيرة، منها طردها من منزلها بدهشور ومنعها من حقوقها، وذلك خلال منشور مطول عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وانقسمت آراء روّاد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من جمهور الفنان سيد رجب، فعبّر البعض عن استيائهم الشديد من هذا الفعل، فيما دافع البعض الآخر عنه مؤكدين أن سيرته الطيبة لا يمكن أن تدفعه لفعل هذا الجرم الذي ذكرته زوجة سيد رجب "كيكي".

تعليق الفنان سيد رجب

ورفض محمد عواد، مدير أعمال الفنان سيد رجب، التعليق على اتهامات طليقته الأمريكية، بطردها من منزله في دهشور، بعد انفصالهما مؤخرًا، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أستاذ سيد في التصوير دلوقتي، وهو اللي يرد على هذا".

تفاصيل أزمة طليقة سيد رجب

وقالت نلسون في منشور لها: "خلف الكواليس مع أبو العروسة.. سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق فيها، في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي معه، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به".



وعلّقت عزة سليمان، محامية كيكي زوجة سيد رجب قائلًة: "حقوق الستات المالية مهدرة".

وأضافت كيكي نيلسون: في شهر يونيو ودون مناقشة، تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار، وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي، إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن العدة والمتعة، والقضايا الآن بالمحاكم امتدت لشهور، وسيد طوال هذه الفترة يرفض التحدث معي، ولم يصلني منه أي شىء منذ شهر أبريل الماضي، وكان سيد رجب يعمل بأحد المصانع عندما عرفته، وفي عام 2002 استطعت شراء شقة من مدخراتي ومكافأة نهاية الخدمة من عملي، هذه الشقة مكان سكننا لمدة 15 عامًا، من خلال شبكة معارفي وأصدقائي في الدوائر الفنية في مصر استطاع أن يبدأ مشواره الفني في عام 2009، عندما كان سيد يخطو خطواته الأولى، واقترح شراء قطعة أرض بمنطقة دهشور من أموالي وقمت بالفعل بشرائها باسمه لأنني لست مصرية، وقمت بالمساهمة في تكلفة بناء منزل بها، كما تحملت ما يقرب من 90% من تكلفة فرش وتجهيز المنزل.