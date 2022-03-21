الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل «رمضان كريم» 2022.. حقيقة عرضه من عدمه

رمضان كريم2
رمضان كريم2

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الأخبار حول مشاركة مسلسل "رمضان كريم" في موسمه الثاني، بموسم رمضان 2022.

مسلسل رمضان كريم 2022

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن حقيقة هذا الموضوع ليس إلا اجتهادات من بعض المواقع، لكن حقيقة الأمر أن الموضوع قد تم حسمه وهو عدم مشاركة العمل في موسم رمضان المقبل، خاصة وأنه لم يتم تصوير أي مشهد فيه، ومخرجه سامح عبدالعزيز منشغل في تصوير عمل رمضاني آخر بصحبة الفنانة ريهام حجاج، وسيعرض هذا العمل في شهر رمضان المقبل .

يذكر أن مسلسل "رمضان كريم" الجزء الأول عرض فى سباق دراما رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل رمضان كريم 2022

جدير بالذكر أنه قد اعتذر عدد من أبطال الجزء الأول من المسلسل والذي عرض عام 2017 الماضي، قررت الجهة المنتجة الاستعانة بأبطال جدد، وذلك بعد التأكد من اعتذار كل من الفنانة روبي والفنانة سهر الصايغ والفنان شريف سلامة عن المشاركة في بطولة الموسم الثاني، وهم الفنانون الذين كانوا أكثر نجاحًا ولفتًا للنظر وقت عرض الجزء الأول، على أن يشارك باقي الأبطال في بطولة الموسم الثاني دون اعتذارات حتى وقتنا هذا.

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