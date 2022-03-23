الناتو: سننشر 4 كتائب قتالية إضافية فى شرق أوروبا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الناتو سينشر مزيدا من القوات في الشرق الأوروبي، لتعزيز دفاعاته ضد روسيا في شرق البلاد.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غدًا الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع بذلك عدد مجموعات القتال المنتشرة، إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود"، إلا أنه أكد عدم إرسالها إلى الأراضي الأوكرانية، بحسب ما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.

كما شدد على أن ما وصفه بالـ"غزو الروسي" لأوكرانيا مروع وقاس، مشيرًا إلى أنه أدى إلى معاناة إنسانية مرعبة ومؤلمة، وفق تعبيره.

وأكد أن دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا، لكنه لفت في الوقت عينه إلى وجود مسئولية قصوى توجب عدم تصعيد الحرب، وتوسيعها لتصبح حربا بين الناتو وروسيا. وأضاف أن ضم كييف للحلف ليس مطروحا الآن، لكن دعمها أولوية.

وقال: أتوقع أن نتفق غدا على دعم إضافي لأوكرانيا لمساعدتها وحمايتها من الهجمات البيولوجية والكيميائية.

أما في ما يتعلق بالصين، فأشار إلى قلق حثيث بين دول الحلف من تقديمها دعما عسكريا وسياسيا إلى روسيا، لافتا إلى أن القمة ستناقش الدور الصيني في الأزمة الأوكرانية.

وأتت تلك التصريحات بعد ساعات قليلة على تحذير الكرملين من نشر قوات تابعة للحلف على الأراضي الأوكرانية، فيما حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وكذا من توسع الناتو عسكريا شرقا، معتبرًا في تلك الخطوات تهديدا لبلاده.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.

وأصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع"، مشددًا على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتلقي المدفوعات باليورو والدولار".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على فكرة إرسال قوات حفظ السلام التابعة للناتو إلى أوكرانيا، إن هذه ستكون خطوة متهورة وخطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها.