الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالى: مسابقة لاختيار أفضل الأفكار التطبيقية بمدينة الأبحاث العلمية

«التعليم العالي» تنظم مسابقة لاختيار أفضل الأفكار التطبيقية بمدينة الأبحاث

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور منى عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول تنظيم مكتب التايكو ونادى ريادة الأعمال بالمدينة، محاضرة تعريفية بالمبادئ العامة لريادة الأعمال، ونظم القيمة المضافة للشركات الناشئة، والأفكار الإبداعية.

كما تضمنت المحاضرة التعريف بشروط وتفاصيل مسابقة لاختيار أفضل الأفكار الإبداعية التي ترقى للتطبيق في مجالات "الهندسة الوراثية، علوم المواد، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة الذكية مُناخيًا، والطاقة المتجددة".

وأشار التقرير إلى أن تنظيم المسابقة جاء فى إطار سعى المدينة لتوفير فرص حقيقية للمبتكرين، والمبدعين، وأصحاب الأفكار الريادية، وذلك من خلال توفير الدعم المعنوي والمادي، عن طريق التعاون مع كفاءات المجتمع الصناعي والأكاديمي؛ لتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تمكنها من المنافسة في السوق المحلي والدولي، ومن ثمَ الارتقاء إلى مرحلة الاستدامة كشركات أعمال تحقق عائد مادي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني.

حاضر في المحاضرة الدكتور عمرو صلاح أستاذ باحث مساعد بقسم الحيوانات المزرعية بالمدينة ورئيس مكتب التايكو، والدكتور سامى زكي باحث بقسم تكنولوجيات الأراضي والمياه بالمدينة ونائب المدير التنفيذي والمسئول عن مكتب نقل التكنولوجيا TTO، بحضور أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

وخلال المحاضرة، أكد الدكتور عمرو صلاح، أن مكتب التايكو يسعى إلى تحسين فرص النجاح فى الحصول على دعم دولي تقني ومالي للمشروعات البحثية، فضلاً عن زيادة وعي الباحثين بالمدينة فيما يخص ريادة الأعمال ونقل وتسويق المخرجات البحثية المحمية ببراءات الاختراع، ومتابعة الأنشطة الترويجية والتسويقية للبراءات والابتكارات والمعارف الفنية التطبيقية للمستفيدين، ودعم الباحثين فى إدارة ومتابعة المشروعات البحثية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور سامي زكي أساسيات تكوين الأفكار وريادة الأعمال، وكيفية الاشتراك فى التقدم للمسابقة.

 

التعليم العالي التكنولوجيا مشروعات المخرج وزير التعليم العالي والبحث

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