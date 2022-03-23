الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التذكرة من 25 لـ 30.. أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي قبل إطلاقه

القطار الكهربي
القطار الكهربي

أعلنت  الهيئة القومية للأنفاق أنها تستعد لاطلاق وتشغيل  المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان خلال أيام وفقما أعلنت.

أبرز المعلومات عن إطلاق القطار الكهربائي

ويقدم " الدستور" إليكم أبرز المعلومات عن إطلاق القطار الكهربائي وتفاصيل هذا المشروع عمومًا :

1ـ محطة عدلي منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمترو بشرق القاهرة ، وبداية انطلاق القطار الكهربائي، الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

2ـ محطة عدلي منصور مجمع محطات تضم 5 محطات مترو أنفاق و القطار الكهربائي وسكة حديد وأتوبيس ترددى و سوبر جيت.

3- يمكن للراكب من محطة عدلي منصور، استقلال مترو الأنفاق والوصول إلى منطقة وسط البلد والقاهرة القديمة وغرب الجيزة بكل سهولة، أو استقلال القطار الكهربائي والوصول إلى مدينة العاشر من رمضان وقلب العاصمة الإدارية الجديدة في أقل من نصف ساعة، أو ركوب الأتوبيس الكهربائي حتى مطار القاهرة، أو التجول حول القاهرة بطريق جديد موازي للطريق الدائري ومخصص فقط  للأتوبيسات.

3ـ تشهد بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة ـ السويس.

4ـ تضم أولى محطة الأتوبيس الترددى الواصل إلى مطار القاهرة.

5ـ يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

 

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6ـ تم افتتاح وتشغيل محطة المترو وجارى استكمال إنشاء وتنفيذ باقى محطاتها.

7ـ محطة عدلى منصور ليست مجرد محطة عادية إنما مجمع محطات.

8ـ مقامة على مساحة 15 فدان.

9- المرحلتين الأولى والثانية من المشروع يمتدان بأطوال 70 كم.

10- يشملان 12 محطة.

11-  تجرى أعمال الاختبارات والتجارب لهما استعدادا للتشغيل الفعلى.

 12- شركة فرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة قطارات المشروع عقب تنفيذه وافتتاحه.

13- الشركة الفرنسية لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة حيث ستكون مسؤولة عن الإدارة فقط مقابل مبلغ ثابت متفق عليه.

14-  تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي ستظل مسئولية الحكومة المصرية وحدها.

15- سعر التذكرة متوقع يتراوح بين 25 و30 جنيه.

الهيئة القومية للأنفاق عدلي منصور القطار الكهربائي العاشر من رمضان العاصمة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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