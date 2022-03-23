الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مشروعات تعليمية ورياضية بمركز ببا ببني سويف ضمن افتتاحات العيد القومي

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عدداً من المشروعات الخدمية بمركز ببا، ضمن برنامج افتتاحات المشروعات الخدمية والتنموية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة مارس 2022، وفي إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

71e59d36-ce34-471f-89f5-5d5e6e074297

حيث افتتح المحافظ مشروع مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية "توسع" بجزيرة ببا، والتي نفذتها الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 2556 متر بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه، وتضم 16 فصلا دراسيا (4 رياض أطفال+12 ابتدائي)، بجانب دورة مياه رياض اطفال بنين/بنات، دورة مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، دورة مياه بنين/بنات، وغرف: طبيب، مجالات، مصادر، مصلى، مدرسين، مكتبة، أخصائي نفسي واجتماعي، حاسب آلي.

902d878f-11db-4d55-bfb7-e6a4406fe745

كما افتتح المحافظ مركز شباب قرية السلطاني، بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، وشملت أعمال تطوير المبنى الإداري وتنجيل الملعب بالنجيل الصناعي وإنشاء سور لمركز الشباب، حيث يمثل المركز إضافة مميزة لمنظومة الخدمات بالقرية في قطاع الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الخدمات وتحسين المرافق بالريف المصري.

53743e3a-97fb-4a77-ba09-4a13ef05e8f8

وأكد محافظ بني سويف، على اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد نهضة رياضية كبيرة من خلال افتتاح مراكز شباب جديدة، إضافة إلى الملاعب الخماسية والشبابية والقانونية، بهدف توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

60894186-3738-48c1-ad46-dd0c1d3c034c

رافق المحافظ خلال الافتتاح: أعضاء مجلس النواب، النائب حسام العمدة، الدكتور عبدالله مبروك، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والمهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

fb1fc687-7c43-494e-bfc4-d2098351858b
بني سويف الشباب والرياضة مارس ذوى الاحتياجات الخاصة مركز شباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يكرم الفنانة فريدة فهمي بحفل «الأم المثالية»

مرسي: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

قبل انطلاقها.. قائمة الممنوعات وأسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

التصالح في اتهام سفير سابق بالاستيلاء على 130 ألف دولار.. 18 أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

ما بين سد النهضة وحرب أوكرانيا

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحذر من تصاعد العنف وتفجر الأوضاع في رمضان

مُفتي فلسطين يُحذر من استمرار السماح للمُتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

كيف تتحرك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد عملية بئر السبع؟