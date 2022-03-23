افتتاح مشروعات تعليمية ورياضية بمركز ببا ببني سويف ضمن افتتاحات العيد القومي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عدداً من المشروعات الخدمية بمركز ببا، ضمن برنامج افتتاحات المشروعات الخدمية والتنموية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة مارس 2022، وفي إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

حيث افتتح المحافظ مشروع مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية "توسع" بجزيرة ببا، والتي نفذتها الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 2556 متر بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه، وتضم 16 فصلا دراسيا (4 رياض أطفال+12 ابتدائي)، بجانب دورة مياه رياض اطفال بنين/بنات، دورة مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، دورة مياه بنين/بنات، وغرف: طبيب، مجالات، مصادر، مصلى، مدرسين، مكتبة، أخصائي نفسي واجتماعي، حاسب آلي.

كما افتتح المحافظ مركز شباب قرية السلطاني، بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، وشملت أعمال تطوير المبنى الإداري وتنجيل الملعب بالنجيل الصناعي وإنشاء سور لمركز الشباب، حيث يمثل المركز إضافة مميزة لمنظومة الخدمات بالقرية في قطاع الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الخدمات وتحسين المرافق بالريف المصري.

وأكد محافظ بني سويف، على اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد نهضة رياضية كبيرة من خلال افتتاح مراكز شباب جديدة، إضافة إلى الملاعب الخماسية والشبابية والقانونية، بهدف توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

رافق المحافظ خلال الافتتاح: أعضاء مجلس النواب، النائب حسام العمدة، الدكتور عبدالله مبروك، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والمهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من التنفيذيين المعنيين.