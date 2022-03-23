الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: عودة العمل بجواز سفر كورونا وزيادة القيود بعد ارتفاع الإصابات

كورونا
كورونا

أكد وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ، أن البلاد تتجه إلى تشديد قيود كورونا مرة أخرى بسبب ارتفاع الإصابات اليومية إلى أكثر من 30 ألف إصابة، وتزايد الأعداد في وحدات العناية المركزة والمستشفيات بوجه عام.

وقال راوخ- في تصريحات له اليوم الأربعاء- إنه سيتم إعادة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، إضافة إلى عودة العمل بجواز كورونا الأخضر مرة أخرى اعتبارا من غد الخميس.

يشار إلى أن حالة من الجدل بين الأحزاب النمساوية، تسود المشهد السياسي في البلاد؛ بسبب العودة إلى تطبيق لوائح الحجر الصحي والالتزام بارتداء الكمامات في مراكز التسوق، على الرغم من استمرار رفع القيود، في أغلب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

يذكر أن وزارة الصحة لم تعلن الإصابات اليومية اليوم بفيروس كورونا، بينما سجلت أمس 34 ألفا و340 حالة إصابة و55 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

فيينا كورونا جواز سفر كورونا الصحة النمساوي النمسا

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الطبقة الوسطى

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