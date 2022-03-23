الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا» تنظم ورشة عمل لتنمية قدرات البلدان العربية في مفاوضات تغير المناخ

الاسكوا
الاسكوا

تنظم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، 29 مارس الجاري، ضمن فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ورشة العمل الإقليمية الرابعة عشرة لتنمية قدرات البلدان العربية في مفاوضات تغير المناخ.

وتهدف هذه الورشة إلى دعم الدول العربية في تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف 26 ومناقشة قضايا رئيسية لمؤتمر الأطراف 27 القادم، وتتناول النقاشات أيضًا أحدث ما آلت إليه مفاوضات مؤتمر الأطراف 26، المتعلّقة بميثاق جلاسكو للمناخ، والقرارات ذات الصلة بقضايا التفاوض الرئيسية بشأن التكيّف، والتخفيف، والتمويل، والتكنولوجيا. 

وتركّز النقاشات أيضًا على المادة 6 بشأن أسواق الكربون والآثار المترتبة على المادة 6.2، والمواقف الإقليمية، وأولويات العمل، والتحضير لدورة يونيو، ومؤتمر الأطراف 27.

وتجمع ورشة العمل كبار المفاوضين من الدول العربية من ذوي الخبرة في العمل ضمن فرق التفاوض الوطنية والحكومات العربيّة مدعوّة إلى ترشيح وإشراك مفاوضين مبتدئين في وفودها إلى ورشة العمل، مؤهلين ليصبحوا أعضاء في فرق التفاوض الوطنية المستقبلية.

 

اللجنة الاقتصادية آسيا أمم المتحدة أسبوع المناخ الشرق الأوسط البلدان العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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