محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان توسعات مستشفى الجراحة الجامعي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، توسعات تطوير مستشفى الجراحة العامة والتخصصية الجامعي وتطويره بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه.

بحضور أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، والسفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، و الدكتور عاصم العيسوى، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء الدين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأربعاء.

صرح ياسر مجدي حتاتة، أن الافتتاحات تأتي تأكيدًا للدور المجتمعي والخدمي لجامعة الفيوم، حيث تم افتتاح وحدة التعقيم المركزي، والتي تم تمويلها بالمشاركة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) برئاسة كاتو كين، وتم تمويلها بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، شاركت فيها هيئة التعاون الدولي اليابانية بأجهزة التعقيم، بقيمة سبعة ونصف مليون جنيه.

وأضاف أنه تم افتتاح العناية المركزة الجراحية بسعة 40 سريرًا، مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة العناية الفائقة المختلفة التي تخدم ما قبل الجراحات المختلفة وبعدها، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ و الأعصاب، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة داخل مستشفيات جامعة الفيوم 140 سريرًا.

كما أوضح عاصم العيسوي، أنه تم افتتاح توسعة العمليات الكبرى وتطويرها بسعة إجمالية 16 غرفة عمليات، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وجارِ استكمال أربع غرف عمليات جديدة، منها كبسولتين لعمليات زراعة الكلى والكبد، بتكلفة 10 مليون جنيه، كما تم تفقد قسم الطوارئ الجديد، بسعة 20 سريرًا، لزيادة القدرة الاستيعابية لقسم الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية بتكلفة 5 مليون جنيه، وتفقد تطوير وحدة التكييف المركزي مع مراعاة أحدث نظام مكافحة العدوى، والتحكم فى ضغط الهواء داخل غرفة العمليات، والعناية المركزة، وغرف العزل، بتكلفة إجمالي 8 مليون، وتم تطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق داخل مستشفى الجراحة بقيمة إجمالية 8 مليون جنيه.

وأشار محمد صفاء الدين، إلى أن من أهم الشروط التي وضعتها المستشفيات الجامعية أثناء عمليات التطوير والتوسع هو الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية المميزة، دون تعطل أو توقف.

كما قام الدكتور أحمد الأنصاري، و ياسر مجدي حتاتة، والضيوف، بوضع حجر الأساس لمشروع مركز جامعة الفيوم لعلاج الأورام، وهو أول مركز حكومي لخدمة مرض الأورام بالمجان، ومن المتوقع أن تصل التكلفة المبدئية لهذا المشروع إلى 160 مليون جنيه، ‏ويهدف إلى توفير خدمة العلاج الدوائي والكيميائي والإشعاعي، والمتابعة الطبية لمرضى الأورام بالمجان، حيث يضم المركز أجهزة المعجل الخطي للعلاج الإشعاعي وأجهزة المسح البتروزونى، والأشعة المقطعية والسينية، والموجات الفوق صوتية، وكذلك وحدة الصيدلة الإكلينيكية.

‏كما تم إزاحة الستار عن تمثال تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء وأبطال مستشفيات جامعة الفيوم أثناء جائحة كورونا.