المعمل الجنائي يعاين آثار حريق في شقة سكنية بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية لحصر الخسائر والكشف عن أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية تلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بحريق فى شقة سكنية بجوار المحكمة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.



وبالمعاينة تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وتم إخلاء العقار من السكان حرصا على سلامتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة المختصة.