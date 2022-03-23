الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق في شقة سكنية بالإسكندرية

حريق في شقة سكنية
حريق في شقة سكنية

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية لحصر الخسائر والكشف عن أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية تلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بحريق فى شقة سكنية بجوار المحكمة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.

وبالمعاينة تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وتم إخلاء العقار من السكان حرصا على سلامتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة المختصة.

شقة سكنية حريق تحريات المباحث اسباب الحريق حصر الخسائر المعمل الجنائي

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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