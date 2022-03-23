الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«تحويشة».. تطبيق جديد لتوفير برامج وأدوات رقمية للمرأة المصرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

انطلق تطبيق جديد خلال احتفالية المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، ويندرج التطبيق تحت اسم "تحويشة" وذلك لتوفير برامج وأدوات رقمية للمرأة المصرية.

ويعتبر التطبيق بديلا رقميا للادخار، ويتم من خلاله إصدار كارت ميزة عن كل مجموعة من السيدات أو الفتيات.

وكان شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، فيلما تسجيليًا بعنوان "المرأة حياة"، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، واستعرض الفيلم المشروعات الصغيرة التي تنتجها بعض السيدات وتقوم بتوزيعها عبر عدد من المعارض باعتبارهن سيدات ناجحات ومنتجات داخل المجتمع.

جاء ذلك، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان "المرأة المصرية مفتاح الحياة"، وذلك بالتزامن مع احتفالات شهر مارس بالمرأة.

حضر الحفل كلًا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي تطبيق الاقتصادية المشروعات الصغيرة وزيرة التخطيط تحويشة

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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