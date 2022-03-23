في رمضان.. موعد شم النسيم 2022

ترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عبر محرك “ جوجل ” في الفترة الأخيرة بشكل مكثف من قبل المواطنين عن موعد شم النسيم 2022، وذلك لأن يوم شم النسيم يصادف في منتصف شهر رمضان الكريم لهذا العام.

حيث ينتظر المواطنين يوم شم النسيم للإحتفال مع الأسرة وممارسة الطقوس الفرعونية القديمة التي اعتاد عليها كل بيت مصري في هذا اليوم، مثل تلوين البيض والإستماع في الحدائق والمتنزهات للمرح.

ويعتبر يوم شم النسيم من الأيام المميزة لدى المصريين خصوصاً هذا العام حيث يصادف ان يوم شم النسيم في 2022 سيكون بأحد أيام شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن هذا اليوم يعتبر إجازة رسمية مميزة لدى المصريين مدفوعة الأجر في جميع المصالح الحكومية.

وبما أن يحل علينا عيد شم النسيم لعام 2022 في شهر رمضان الكريم، فيستطيع المسلمين والمسلمات استغلال هذا اليوم في التعبد والصلاة والصيام والدعاء إلى الله في تلك الأيام المباركة، وان يستمتع بتلك الإجازة بالشعور بالراحة وسط الأسرة.

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لذلك تابع مع “ الدستور ” في تقرير مفصل كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحث عنها وتشمل موعد شم النسيم 2022 ويوم العطلة الرسمية لهذا اليوم.

موعد شم النسيم 2022

في عام 2022 يطل علينا عيد شم النسيم اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، والذي يحل يوم الإثنين الموافق 25 إبريل المقبل.

طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم لدى المصريين

ينتظر المصريين من كل عام عيد شم النسيم للإحتفال بالطريقة المعتادة والمفضلة لدى الجميع وهي تلوين البيض بالألوان الجميلة والمختلفة التي تعبر عن الفرحة والبهجة لحلول الربيع علينا، ولا ننسى تجهيز الأسماك المملحة ( الرنجة - الفسيخ ) حيث ينتظر معظمنا تلك المناسبة للتجمع مع الأسر والمشاركة معاً في الاحتفال.

ويعتبر عيد شم النسيم عادة فرعونية قديمة، حيث كان المصريين القدماء يحتفلون بهذا اليوم بطريقتهم الخاصة، حتى توارثنا تلك العادات والتقاليد القديمة ونقوم حتى الان بالاحتفال بهذا اليوم الجميل والمميز بتلوين البيض بالألوان الربيعية وتجهيز الأسماك المملحة مع الأسرة، أو الاحتفال في الحدائق مع الأطفال الصغار.