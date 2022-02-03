موعد أول أيام شهر رمضان 2022.. وعدد ساعات الصيام

موعد أول أيام شهر رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت موقع جوجل في الآونة الأخيرة منذ غرة شهر رجب 1443 لرغبة الملايين في حساب الأيام المتبقية على الشهر الكريم.



لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير ساعات الصيام في شهر رمضان 1443 وموعد عيد الفطر المبارك هذا العام.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022



يبدأ شهر رمضان الكريم هذا العام يوم 2 إبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان حيث يتم استطلاع هلال الشهر الكريم يوم 31 مارس المقبل من خلال مراكز الرصد التابعة لدار الإفتاء المصرية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.



ويستمر شهر رمضان المبارك حتى يوم 2 مايو المقبل حيث ينتظر الملايين من المسلمين بمختلف دول العالم هذا الشهر الكريم للإكثار من الطاعات رضاء لله سبحانه وتعالي من قيام وصيام وختم للقرآن وتسبيح واعتكاف وغيرها من العبادات للحصول على ثواب مضاعف.

عدد ساعات صيام شهر رمضان



أكدت الإمساكية التي أصدرها المعهد القومي للبحوث الفلكية وفقا للحسابات المبدئية أن متوسط عدد ساعات الصيام خلال هذا الشهر تقارب الـ15 ساعة حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة الرابعة والربع صباحا فيما يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة السادسة والربع مساء.



ويعد عدد ساعات الصيام هذا العام من أطول ساعات الصيام خلال السنوات الماضية حيث تبدأ في التراجع خلال السنوات المقبلة إلى أن يعود الشهر الكريم في فصل الشتاء مرة آخرى لتقل عدد ساعات الصيام إلى 10 ساعات تقربيا وفقا للتوقيت الشتوى الذي يقصر فيه عدد ساعات النهار ويطول فيه عدد ساعات الليل.

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موعد أول أيام شهر رمضان 2022 وموعد عيد الفطر من الكلمات البحثية الأكثر عبر المنصات الإلكترونية منذ انطلاق شهر رجب الحالي حيث يحتفل المسلمين بالعيد خلال الفترة من 3-5 مايو المقبل وفقا لهلال شهر شوال التي تشرف عليها دار الإفتاء المصرية حيث يحصل كافة موظفي المصالح الحكومية على إجازة خلال تلك الفترة.