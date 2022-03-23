الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا وسنغافورة تعتزمان استئناف السفر الجوي والبري للملقحين

السفر
السفر

كتب وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه هو ووزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج اتفقا على أن الوضع الوبائي في الدولتين استقر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزير الصحة الماليزي قال إنه اتفق مع نظيره السنغافوري على العمل فورا لاستئناف السفر الجوي والبري بين الدولتين للملقحين.

والتقى خيري وكونج اليوم في اجتماع تركز على تفاصيل إعادة فتح الحدود بصورة كاملة بين الدولتين.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تفتح ماليزيا حدودها أمام السائحين الأجانب في الأول من أبريل المقبل، في حين تعتزم سنغافورة السماح للملقحين بصورة كاملة دخول البلاد.

الصحة وزير الصحة الماليزي كورونا كوفيد السفر

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الطبقة الوسطى

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