الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو: 6430 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو
طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، 6 آلاف و430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع 2897 حالة مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، وبانخفاض بواقع 3791 حالة مقارنة بيوم الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 44مريضا،  بانخفاض بواقع حالة مقارنة بأمس الثلاثاء ، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.  

وبلغ العدد على مستوى البلاد 916 حالة، بانخفاض بواقع 21 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.
وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 6 ملايين و148 ألفا  و49 حالة ، وعدد حالات الوفاة 27 ألفا و251 حالة.

اليابان العاصمة اليابانية طوكيو كورونا

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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