الدنمارك: 31 وفاة و7416 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت الدنمارك 7416إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.=

كما سجلت البلاد 31 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و64 ألفا و138 إصابة، والوفيات إلى 5509 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و178 ألفا و651 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.