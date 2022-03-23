«المركزي الأوروبي» قلق من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الروسية

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد عن قلقها من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت لاجارد - في تصريحات لها - حسبما نقلت قناة (فرانس 24 ) -:"إن أكثر ما يقلقني هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا الشهر الماضي".

وأضافت أن "الأصول المشفرة تستخدم للالتفاف على العقوبات التي فرضها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدد من الأشخاص الفاعلين، نحن في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة".

وشملت العقوبات الغربية فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي .