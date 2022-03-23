أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والصرف تتابع كسح المياه

تعرضت الإسكندرية، لموجة رعدية وأمطار غزيرة بدءً من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، واستمرار الأمطار على كافة الأنحاء بالمحافظة.

وأشار بيان صادر من شركة الصرف الصحي، إلى أن محافظة الإسكندرية قد شهدت أمطار من متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق منذ الساعة الثالثة والنصف صباحًا، كافة مناطق المحافظة المختلفة، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار خاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة كما تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم /ساعة.

كسح مياه الأمطار بالإسكندرية

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات السيارات أسفل كوبري كليوباترا وأمام فندق أزور وسيدي جابر وشارع النقل والهندسة وشارع فوزي معاذ وميدان فيكتور عمانويل.

وأكد نافع، على استمرار رفع درجة الاستعداد منذ صباح يوم أمس من سيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمناطق المحافظة المختلفة وحتى استقرار موجة التقلبات الجوية.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175.

كسح مياه الأمطار بالإسكندرية

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 23 مارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

كما قد منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم.

كسح مياه الأمطار بالإسكندرية

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا على سلامة المواطنين.

