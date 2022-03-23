الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والصرف تتابع كسح المياه

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار بالإسكندرية

تعرضت الإسكندرية، لموجة رعدية وأمطار غزيرة بدءً من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، واستمرار الأمطار على كافة الأنحاء بالمحافظة.

وأشار بيان صادر من شركة الصرف الصحي، إلى أن محافظة الإسكندرية قد شهدت أمطار من متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق منذ الساعة الثالثة والنصف صباحًا، كافة مناطق المحافظة المختلفة، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار خاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة كما تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم /ساعة.

FB_IMG_1648019758836
كسح مياه الأمطار بالإسكندرية 

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات السيارات أسفل كوبري كليوباترا وأمام فندق أزور وسيدي جابر وشارع النقل والهندسة وشارع فوزي معاذ وميدان فيكتور عمانويل.

وأكد نافع، على استمرار رفع درجة الاستعداد منذ صباح يوم أمس من سيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمناطق المحافظة المختلفة وحتى استقرار موجة التقلبات الجوية.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175.

FB_IMG_1648019755205
كسح مياه الأمطار بالإسكندرية 

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 23 مارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

كما قد منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم.

FB_IMG_1648019749491
كسح مياه الأمطار بالإسكندرية 

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا على سلامة المواطنين.
 

FB_IMG_1648019744185
كسح مياه الأمطار بالإسكندرية 
مدينة الإسكندرية وأمطار غزيرة كافة الأنحاء طوارئ سيارات ومعدات موجة التقلبات الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر سلعاً غذائية بتخفيضات تصل لـ60%

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

اليوم.. القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي للجنة المشتركة بالرياض

القوى العاملة: التفتيش على 1273 منشأة وتحرير 156 محضر مخالفة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

غضب إسرائيلى عقب عملية بئر سبع.. وبينت يتوعد المنفذين

تظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على وقوع عملية بئر السبع

قمة شرم الشيخ.. ما الملفات التى ناقشها السيسى وبينيت وبن زايد؟