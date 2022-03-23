اليوم.. «محلية النواب» تناقش فض التشابك بين الوزارات المعنية بالمجتمعات العمرانية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لعرض المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يشهد اجتماع اللجنة متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسؤوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.