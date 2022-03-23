محافظ أسوان يواصل جولاته التفقدية والسماع لشكاوى المواطنين

بتوزيع فوانيس رمضان على الأطفال المرافقة للحالات المعروضة عليه بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل حيث تم عرض شكاوى ومطالب أكثر من ٤٥ مواطن ومواطنة. وذلك بحضور وكلاء الوزارة و مديرى العموم للمديريات الخدمية ومسئولى المحليات، بالإضافة إلى وحدة التحاليل الطبية التابعة لمديرية الصحة للكشف العشوائى عن متعاطى المخدرات.

وقد شهد اللقاء استماع اللواء أشرف عطية لمطالب واحتياجات الحالات المعروضة حيث قرر إحالة مدير أحد المستشفيات الحكومية والطبيب النوبتجى للتحقيق بعد واقعة وفاة أحد المواطنين وشكوى شقيقه بأن الوفاة بسبب الإهمال الطبى.

لقاء محافظ أسوان

ووجه المحافظ إلى علاج العديد من الحالات على نفقة الدولة، مع صرف مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات أخرى، بجانب تخصيص بيكات ومحلات بالسويقات الجديدة.

وقد شدد أشرف عطية على المسئولين بالتعامل والتدخل السريع مع مشاكل وهموم المواطن وبذل أقصى الجهود لتلبية مطالبه.

كلف اللواء أشرف عطية بإدراج عدد من حالات الفتيات للأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرة ضمن مبادرة "الناس لبعضهم" من خلال تجهيز العرائس بتسليمهم أجهزة كهربائية معمرة، وهو الذى توازى مع الإستجابة لعدد من الطلبات الجماهيرية الأخرى والمتعلقة بمشاكل عامة مثل التضرر من عدم استخراج تصاريح الدفن، وأيضاً تسرب المياه وطفح الصرف الصحى.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى، أول أمس، سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 75 فتاة من الأيتام والغير قادرات للأجهزة الكهربائية والمعمرة والمنزلية تمهيداً لحياة زوجية سعيدة لهن، والمهداه من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة برئاسة هناء إسماعيل، وذلك فى إطار التكامل والتلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمعية.

لقاء محافظ أسوان

كما كرم محافظ أسوان ٣ من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، وأثناء كلمته خلال فعاليات الإحتفال بهذه المناسبة والذى حضره السيد إدريس الشريف الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للسادة الأشراف الأدارسة بمصر والعالم الإسلامى ، وأيضاً الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب القيادات التنفيذية وممثلى منظمات المجتمع المدنى ، علاوة على الفتيات المحتفى بهن وأسرهم.