أوكرانيا: مقتل 121 طفلًا وإصابة 167 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في رسالة على تطبيق "تليجرام"، أن الحرب في أوكرانيا راح ضحيتها 121 طفلاً حتى الآن، مضيفًا أن عدد الأطفال المصابين بلغ 167، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن أعضاء في مجلس الشيوخ يسعون لتجميد احتياطات روسيا من الذهب، وتعد روسيا خامس أكبر مالك للذهب على مستوى العالم، وفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، كما كان لدى روسيا أكثر من 2000 طن من الذهب في نهاية ديسمبر.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى في سوق المعادن النفيسة المحلية.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق، إن مكونات الاحتياطي الروسي البالغة قيمته 630 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، ومكون من أصول وودائع مقاومة بالعملات الرئيسية في العالم "الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان"، بالإضافة إلى ما يقرب من 2300 طن من الذهب.

يأتي هذا فيما قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا "ليودميلا فوروبيوفا" وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام.