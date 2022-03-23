الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة روسيا لدى جاكرتا: بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين فى إندونيسيا

بوتين
بوتين

قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا "ليودميلا فوروبيوفا"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز: إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام.

وقالت في مؤتمر صحفي: "ليس فقط مجموعة العشرين، بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا.. رد فعل الغرب غير متناسب تمامًا". يأتي هذا فيما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت مشاركة في المناقشات لرويترز، إن احتمال رفض دول أخرى في المجموعة، ومنها الصين والهند والسعودية وغيرها، أي محاولة لاستبعاد روسيا زاد من احتمال عدم حضور بعض الأعضاء اجتماعات هذا العام.

ومجموعة العشرين بجانب مجموعة السبع الأصغر- التي تضم فقط الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا- منتدى دولي رئيسي لتنسيق كل شيء من إجراءات تغير المناخ إلى الديون العابرة للحدود. 

وتواجه روسيا سيلا من العقوبات الدولية بقيادة الدول الغربية بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، بما يشمل على وجه الخصوص استبعادها من نظام "سويفت" المصرفي العالمي وتقييد تعاملات بنكها المركزي.

وقال مصدر كبير في مجموعة السبع "جرت مناقشات بخصوص ما إذا كان من المناسب أن تكون روسيا جزءا من مجموعة العشرين، إذا ظلت روسيا عضوا، فستصبح منظمة أقل فائدة".

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحرك لإخراج روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع حلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان "نعتقد أنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة لروسيا، في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي".

ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة تخطط للتشاور مع حلفائها قبل إصدار أي تصريحات أخرى.

وفي إطار منفصل، أكد مصدر من الاتحاد الأوروبي أن وضع روسيا سيكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين، التي تتولى إندونيسيا رئاستها حاليًا.

وقال المصدر: "لقد أُوضح لإندونيسيا أن حضور روسيا في الاجتماعات الوزارية المقبلة سيكون مشكلة كبيرة للدول الأوروبية"، مضيفا أنه لا توجد عملية واضحة لاستبعاد دولة.

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الطبقة الوسطى

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