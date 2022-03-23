الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك المركزى الأوروبى يعرب عن قلقه من استخدام العملات الرقمية المشفرة فى روسيا

العملات الرقمية
العملات الرقمية

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن قلقها من استخدام العملات الرقمية المشفرة، للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

وقال لاجارت في تصريحات عبر الفيديو إن أكثر ما يقلقني" هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة، منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

 

وأكدت أن العملات الرقمية المشفرة تستخدم "للالتفاف على العقوبات التي فرضها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدد من الاشخاص الفاعلين".

 

وتابعت "في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة".

 

وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على موسكو، شملت فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي.

 

ولذلك، تهافت الروس على شراء العملات الرقمية المشفرة مثل "بيتكوين" و"تاذر" التي يتم التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي.

روسيا أوكرانيا روسي هجوم المركزى الاوروبية

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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