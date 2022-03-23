الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل لفرقة "أندروميدا" بمكتبة الإسكندرية والتسويق من خلال السوشيال ميديا بالسناري

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

يستقبل مسرح قاعة المؤتمرات الكبري٬ التابعة لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفلًا فنيًا موسيقيًا٬ يحييه فريق "أندروميدا" والذي يعد أقدم فريق للروك فى مصر والشرق الأوسط٬ والاسم نسبة إلى مجرة أندروميدا الفضائية أقرب المجرات إلى كوكب الأرض.

تأسس الفريق فى الإسكندرية عام 1987 بواسطة عمرو حسن (كيبوردر) وإيهاب القلعى (جيتار)٬ ويشتهر بتقديم أغانى الكلاسيك والبروجريسف روك والبلوز وخاصة ألبومات وأغانى فريق Pink Floyd، وحاز على جائزة أفضل فريق روك عام 1994 في مهرجان Rock In بأغنيتين من تأليفه وإنتاجه The Page & Out Of Wisdom.

التكوين الحالي للفريق: عمرو حسن: بيانو - كي بوردز وغناء٬ ألاء سالم: جيتار وغناء٬ أحمد أنور: باص جيتار٬ وشريف الشرقاوي: درامز وغناء.

ــ "التسويق وكيفية انشاء براند من خلال السوشيال ميديا" في بيت السناري
في سياق متصل، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور، تحت عنوان "التسويق وكيفية انشاء براند من خلال السوشيال ميديا"، والتي تُنظمها مكتبة الإسكندرية.

تدور الندوة حول التعريف بكلمة Brand وكيفية تحقيقها، وكذلك توضيح الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الالكتروني، والفرق بين “Pages – groups – events – marketplace”، والفرق بين التسويق المجاني والاعلانات الممولة.

وتتناول بالشرح والتوضيح طرق التسويق الالكتروني من خلال facebook، YouTube، Twitter، LinkedIn، هذا بالإضافة إلى عرض لأهم مواقع التسويق على السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، وأهم برامج عمل المونتاج، وأهم مواقع الحصول على الصور والفيديو والصوت.
يحاضر في الندوة دكتور عادل حسين؛ الخبير الدولي في التسويق والتجارة الالكترونية والمدير التنفيذي للأكاديمية العربية للاستشارات والتدريب، فهو يمتلك خبرة لأكثر من 15 سنة في مجال التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني وبرامج العمل والربح من خلال الانترنت، وقدم العديد من المحاضرات مصر والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والسعودية وليبيا.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.
 

حفل لفرقة أندروميدا مكتبة الاسكندرية التسويق من خلال السوشيال ميديا بيت السناري الأثري بالسيدة زينب سوق التجارة الإلكترونية

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