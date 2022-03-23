بلومبرج: مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل وسط ضغوط أزمة أوكرانيا

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل، وسط الضغوط التي فرضتها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية حول العالم.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن مصر ستصدر سندات مقومة بالين الياباني "سندات الساموراي" لأجل 5 سنوات، في طرح خاص من المحتمل أن يتم الانتهاء منه الخميس المقبل، وفقا لما صرح به محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية.

سندات الساموراي

وقال حجازي: نتوقع أن تكون السندات بعائد بين 0.8% و0.85%، وأضاف: “وجدنا شهية جيدة للمستثمرين، سيكون للسندات عائد تنافسي رغم ظروف التشديد النقدي التي تشهدها الأسواق حاليا”.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في يناير الماضي، أن الوزير محمد معيط بحث مع أوكا هيروتشي السفير الياباني بالقاهرة، مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة.

وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.