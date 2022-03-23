الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل وسط ضغوط أزمة أوكرانيا

سندات الساموراي
سندات الساموراي

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل، وسط الضغوط التي فرضتها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية حول العالم.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن مصر ستصدر سندات مقومة بالين الياباني "سندات الساموراي" لأجل 5 سنوات، في طرح خاص من المحتمل أن يتم الانتهاء منه  الخميس المقبل، وفقا لما صرح به محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية.

إيكونومي بلس | بلومبرج: مصر تستعد لطرح سندات السامواري المقومة بالين بقيمة 500 مليون دولار
سندات الساموراي

وقال حجازي: نتوقع أن تكون السندات بعائد بين 0.8% و0.85%، وأضاف: “وجدنا شهية جيدة للمستثمرين، سيكون للسندات عائد تنافسي رغم ظروف التشديد النقدي التي تشهدها الأسواق حاليا”.

جدير بالذكر أن  وزارة المالية أعلنت في يناير الماضي، أن الوزير محمد معيط بحث مع أوكا هيروتشي السفير الياباني بالقاهرة، مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة.

وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.

وكالة بلومبرج الأمريكية سندات الساموراي الين الياباني ارتفاع سعر الصرف الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات فى ختام تعاملات اليوم

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك في الأسواق 22-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على وقوع عملية بئر السبع

قمة شرم الشيخ.. ما الملفات التى ناقشها السيسى وبينيت وبن زايد؟

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل