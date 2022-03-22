الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم 23 من الأمهات المثاليات بالوادي الجديد

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مساء اليوم، احتفالية فنية لتكريم 23 أمًا مثالية، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

أكد جمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان الثلاثاء، تنظيم احتفالية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمقر مركز شباب قرية "الجزائر"، لتكريم الأمهات المثاليات من مركزي الخارجة وباريس وأمهات شهداء العاملين في قطاع الكهرباء، لتكريم الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا والدروع وشهادات التقدير.

وأضاف جمال أن التكريم يأتي تقديرا من أمانة الحزب للأمهات على عطائهن وجهودهن وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.

حضر الاحتفالية قيادات المحافظة التنفيذية تمثلت في كل من المهندس منصور ابراهيم وكيل وزارة الري، أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة، المهندس ياسر عمر، رئيس قطاع الكهرباء، دكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، المهندس عادل مراد رئيس مركز باريس، ولفيف من كوادر وقيادات الحزب بمركزي الخارجة وباريس.

ولفت جمال، إلى أن تكريم الأمهات المثاليات تأتي في إطار الدور الخدمي المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب بالوادي الجديد، كرم الحزب 23 أمًا مثالية على مستوى مركزي الخارجة وباريس وقراهما.

نظمت مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد احتفالية فنية لتكريم أم ا مثالية حزب مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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