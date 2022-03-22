الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى بوروندى يلتقى وزير الكهرباء والطاقة

سفير مصر في بوروندي
سفير مصر في بوروندي ووزير الكهرباء والطاقة

التقى السفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي، الدكتور إبراهيم ويزي وزير الكهرباء والطاقة والمعادن البوروندي، في إطار الجهود المبذولة لدعم العلاقات الثنائية المصرية البوروندية في مختلف المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة والتعدين.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض مسار الخطوات التنفيذية الخاصة بسبل دعم مصر للجهود البوروندية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة التغذية الكهربائية، في إطار متابعة المباحثات التي جرت بين وزير الكهرباء والطاقة البوروندي والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المصري في شهر يوليو الماضي بالقاهرة.

وأعرب الوزير البوروندي عن تقديره البالغ والحكومة البوروندية للجهود المصرية المبذولة لدعم مجال الكهرباء والطاقة البوروندي، وتحديثه في ضوء ما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة ومشهودة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى تطلع الحكومة البوروندية ووزارة الكهرباء والطاقة والتعدين لمواصلة التعاون الإيجابي المثمر مع الجانب المصري.

ونوه إلى ما توليه القيادة السياسية البوروندية من اهتمام شخصي لتطوير وتعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية لبلاده مع مصر.

وأشاد الوزير البوروندي بحرص مصر المستمر على دعم الجهود التنموية وخطط الإصلاح الشامل في بوروندي.

مصر وزير الكهرباء سفير مصر القيادة السياسية بوروندي العلاقات الثنائية وزارة الكهرباء

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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