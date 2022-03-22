البنتاجون: التلويح الروسى المستمر باستخدام الأسلحة النووية خطير جدًا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، مساء اليوم الثلاثاء، إنهم ليسوا متأكدين من أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة مواقع في ضواحي العاصمة كييف.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، أن القوات الأوكرانية تنتقل إلى الوضع الهجومي في أكثر من منطقة خاصة في الجنوب، وتدافع عن العاصمة وتهاجم من جهة الجنوب، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وتابع المسئول الأمريكي "لم نرصد تغيرًا على سلوك روسيا النووي يستدعي تفعيل خطط الردع ".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراقب التحركات النووية الروسية باستمرار، لافتة إلى أن التصريحات الروسية حول استخدام الأسلحة النووية خطيرة جدًا.

جاء ذلك عقب التلويح الروسى باستخدام الأسلحة النووية، إذ أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن مفهوم الأمن القومي لبلاده ينص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة وجود تهديد لوجودها.

وقال بيسكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء "إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقًا للخطط والمهام المحددة مسبقًا.. منذ البداية لم يعتقد أي أحد هنا أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين"، مؤكدًا أن احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية.

وتابع بيسكوف "أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في "ماريوبول" هو تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية".

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستخدام روسيا "أسلحة متفجرة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية"، معتبرًا أنّ "كل ما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا غير مقبول".

وقال الرئيس الفرنسي في شريط فيديو تم بثه أمام المنتدى الإنساني الأوروبي الأول في بروكسل: "يتم انتهاك القانون الدولي، وقصف البنى التحتية المدنية، واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، واستهداف عمال الإغاثة".