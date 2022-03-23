رئيس جامعة بنى سويف يشهد العرض المسرحى «الترومبيت»

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، العرض المسرحي الترومبيت الذي تم تصعيده في التصفيات النهائية في مسابقة ابداع 10 علي مستوي الجامعات المصرية، ومن بطولة منتخب مسرح الجامعة، ويضم 21 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

وذلك بحضور الدكتور محمد ماضى عميد كلية الفنون التطبيقية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، ووسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب حيث أقيم العرض علي مسرح الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بمستوي المواهب الطلابية والحس الفني الذي يتمتع به طلاب الجامعة وتحقيقهم لمراكز متقدمة في مختلف المسابقات خاصة إبداع بمواسمها المختلفة.

إضافة لقيمة المسرح الجامعي الذي يعد أحد أعمدة الفن والثقافة، ومثمنا قيمته في إبراز المواهب الفنية باعتباره ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل يهذب اﻟﻧﻔوس وﯾﺳﻣو ﺑﺎﻟﻌﻘول، وﯾـﺳﻬم ﻓـﻲ ﺛﻘل ذاكرة اﻟطﺎﻟب بالمعارف المتنوعة، وﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻔﻛـر، ودعم قيم الوﻻء والانتماء ﻟلوطن.

وأضاف الكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب أن العرض سبق تقديمه علي مسرح وزارة الشباب والرياضة بعد وصوله للتصفيات النهائية وهو من إخراج المخرج السعيد المنسي وتحت إشراف إدارة النشاط الفني، وتهدف المسرحية إلي بث روح الأمل والتفاؤل، حث الإنسان على التمسك بأحلامه مهما كانت الاحباطات وألا يتأثر بالآخرين ممن يؤثرون بالسلب علي حياته وقراراته، فيجب علي الجميع مواصلة الكفاح والسعي الدائم لتحقيق النجاح.

وفى نهاية العرض قدم رئيس جامعة بنى سويف الشكر لمنتخب مسرح الجامعة على العرض الذى قدموه، وطالبهم بتنفيذ المزيد من العروض المسرحية، كما قام الطلاب أبطال العرض المسرحي بتقديم درع إلى الدكتور منصور حسن معربين عن شكرهم لدعمه الدائم لهم.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم وفد لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات.