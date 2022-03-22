الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة رئيس حى و8 آخرين فى تلقى رشوة بالقاهرة

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس غدًا، جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "ع.خ"، 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و"ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"م.م"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م.ع"، 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات،" ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس حي مصر القديمة نطاق الحي المستشار ممدوح طبوشة

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الطبقة الوسطى

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