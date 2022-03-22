غدًا.. استكمال محاكمة رئيس حى و8 آخرين فى تلقى رشوة بالقاهرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس غدًا، جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "ع.خ"، 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و"ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"م.م"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م.ع"، 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات،" ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.