الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامى جمال يجدد عقده مع «نجوم ريكوردز»: طرح ألبوم جديد فى 2022

رامي جمال خلال توقيع
رامي جمال خلال توقيع العقد

جدد الفنان رامى جمال تعاقده مع "نجوم ريكوردز"، لإنتاج ألبوم غنائى جديد سيتم طرحه 2022، بحضور هالة حجازي المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي وياسر خليل مدير شركة "نجوم ريكوردز".

وقدم رامي جمال، حتى الآن، مع "نجوم ريكوردز" 5 ألبومات هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي"، "ولسه".

من ناحيته، قال رامى جمال، "مشوار بدأناه سنة ٢٠١١ عملنا فيهم ٥ ألبومات نجحنا فيهم مع بعض بفضل الله ودعمكم ومجهود كل زملائي المبدعين وصناع الموسيقى النهاردة جددنا عقدنا وحطينا خطة مناسبة ومختلفة علشان نوصل للي حلمنا بيه في الخطوة اللي جاية شكرًا ليكم علشان بسببكم بقي في شخص ناجح وراه شركة ناجحة استنوا أغاني مختلفة ونجاح بأمر الله مختلف ..أسمع مبروك ودعواتكم بالتوفيق".

كان آخر ألبومات رامي "ولسة" وكانت أغانيه:

"مش حابب" وهي من ألحانه ومن كلمات محمد أبونعمة، وتوزيع موسيقى وميكساج وماستر كريم عبدالوهاب، وإنتاج "نجوم ريكوردز".

"الجو جامد" وهي من كلمات  إيهاب عبدالعظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

"في غمضة عين"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"

"لسه الكلام زعلان" من ألحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم.

"خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

"كنا ممكن نتفق" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

«دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم.

"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

"ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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الطبقة الوسطى

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