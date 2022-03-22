برلماني: المشروعات القومية حمت مصر واقتصادها من التضخم العالمي

أكد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن مصر شعبا وقيادة تعلم حجم التحديات التى تحدق بمصرنا الحبيبة، وأن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إجراءات مالية واقتصادية حمت مصر واقتصادها من التضخم الذي أصاب العالم أجمع، لكن مصر استطاعت من خلال حزمة القرارات أن تدعم وتعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وذلك فى إطار برنامج الحكومة للتخفيف من حدة موجة التضخم العالمي ، التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكمل عضو مجلس النواب، لولا المشروعات القومية والبنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الوطنية القومية، لما استطاعت مصر أن تنهي خطوات الإصلاح الاقتصادي، وأن تسند اقتصادها، حيث أن هذه المشروعات قامت بتشغيل الآلاف وجذبت الاستثمارات الأجنبية، ورسخت أركان الدولة المصرية، وأظهرت للعالم كله أن مصر صلبة باقتصادها ورئيسها وشعبها.

وأضاف أحمد مهني، أن ما يردده المكذبون من أقاويل هادمة بطبيعتها لن تنال من أمن واستقرار مصرنا الحبيبة، لاسيما وأن التفاف الشعب المصرى حول قيادته وجيشه وشرطته، أبلغ رد على هؤلاء من الصائدين في الماء العكر.

وطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصريين ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب، قائلًا إن الحكومة والدولة بكل قطاعاتها ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن الحكومة تتخذ كل السياسات والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدًا أن مصر ستكون قادرة على اجتياز تلك الأزمة عير المسبوقة التي يشهدها العالم.

تابع: «مصر ستكون قادرة على اجتياز تلك الأزمة، كما وفقنا الله في التعامل مع الأزمات السابقة ومنها جائحة كورونا، هناك متابعة يومية من القيادة السياسية والحكومة وكل المؤسسات، ونتخذ كل الخطوات لمعرفة كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها، ووضعنا كل السيناريوهات لذلك».