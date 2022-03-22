«تعليم البحر الأحمر» تطلق قافلة تعليمية لتدريب طلاب الإعدادي والثانوي

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، قافلة تعليمية بقيادة وكيل الوزارة هشام منير، لتدريب الطلاب على التعامل مع الورقة الامتحانية للمرحلة الإعدادية والثانوية، ومن خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات.

وقال منير في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن عددًا كبيرًا من الكوادر التعليمية وموجهي عموم المواد يشاركون في القافلة التي ستنطلق في جنوب المحافظة لتدريب الطلاب على الإجابة عبر بنوك الأسئلة للصف الثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي، وبإشراف مدير التعليم العام بالمديرية فايزة احمد.

وتنطلق القافلة بتوجيهات ودعم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.

البحر الاحمر تحصل علي 5 مراكز اولي في مسابقة العلوم والهندسة (آيسف)

وفي سياق متصل، أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن حصول المديرية على 5 مراكز من بين 8، وذلك في مسابقة العلوم والهندسة "الآيسف" على مستوى الجمهورية.

وأوضح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، أن المراكز التي تم الحصول عليها في مسابقة العلوم والهندسة هي "مركز دولي مشروع خلايا تحلية المياه الميكروبية"، واقتنصته الطالبة ميار مصطفى علي إبراهيم والطالبة سما سيد محمد، والمقرر سفرهما للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المعرض العالمي بالولاية.

كما حصلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر على 4 مراكز أولها في "الصوبة الزراعية " واقتنصها الطالب أحمد طارق النبوي والطالب محمود عمرو حسنين، والثاني جائزة "جرين بلاستكو" اقتنصتها الطالبة ساندرا رامي سعيد، والطالبة شذى صبري محمد، وجائزة "مشروع طاقة المترو" واقتنصتها الطالبة ميسون بدر محمد، وأخيرا جائزة "ما وراء الإشارة" واقتنصتها الطالبة أمة الله أسامة محمود، والطالبة آلاء سيد حسين.

من جانبه كرم اللواء عاطف وجدى، سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الأحمر، الطلاب المتفوقين والفائزين في مسابقة العلوم والهندسة، (آيسف)، والتي نظمتها مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام الأسبوع الماضي.