محمد فراويلة يصدر طبعة جديدة من رواية «إلياس»

أصدر الكاتب محمد فراويلة، طبعة جديدة من رواية «إلياس» عن دار المصري للنشر والتوزيع، للمشاركة في معرض فيصل الرمضاني للكتاب، المقرر غقامته يوم 11 رمضان الجاري.

تدور أحداث الرواية حول العم الياس (الراوي) الذي تجتمع الناس على حلقاته، ويتحدث عن المسيح الدجال وعن العرب الذين قابلوه وكيف بدأت الخليقة وكيف بدأ الجن والإنس، كما تسلط الضوء على بدء خلق آدم وماذا حدث في السماء الدنيا قبل الهبوط إلى الأرض ويدور ذلك بالتفصيل حتى قيام الساعة.

وجاء على غلاف الرواية:

«كلمة الظهر، أو الظهرية، هي فقرة أو عدة فقرات تهدف إلى تعريف القارىء بالكتاب، وتشويقه، وإعطاءه نبذه عن المضمون، والمؤلف، والفكر الذي كتب به المؤلف، ويجب آلا تكون مطولة بشكل يخل بالمظهر الجمالي لظهر الغلاف ويدفع القارىء على الملل، وألا تكون مختصرة بشكل يخل المطلوب ولا يفي بالغرض».