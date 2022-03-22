الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء عابد يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة بالشارقة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد خلال اللقاء

عقد المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، اجتماعا اليوم بسعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة

وناقش الاجتماع، سبل تنمية التعاون في المجالات التجارية وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الجانبين ، وتعزيز التجارة بين البلدين من خلال تفعيل القوانين المشتركة، حيث أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر.

وأشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، بالعلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين متميزة ومتفردة وتاريخية وتعد نموذجًا للتعاون المشترك  بين البلدين على كافة الأصعدة. 

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور شعبان رأفت المستشار القانوني لغرفة الصناعة والتجارة بالشارقة.

 

يذكر أنه قد ارتفعت قيمة التجارة بين مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 24.8% خلال أول شهرين من 2020 لتسجل 747.898 مليون دولار في مقابل 599.233 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

مجلس النواب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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