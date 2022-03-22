الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم قتل شقيقه طعنًا بسكين فى الدقهلية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، متهمًا بقتل شقيقه طعنا بسكين، في قرية الحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية، بالسجن المؤبد .

وأحال المحامي العام  لشمال المنصورة الكلية المتهم "إم.ا"، 19 عامًا، عامل ومقيم قرية الحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة، على خلفية قيامه في يوم 12 / 11 2021 ‎بقتل المجني عليه شقيقه "م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصـد بأن عقدا العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض العدة سـلاحا أبيض (سكين) مستغلاً إقامتهما بذات المسكن وظل ماكثا له بالمسكن أنف البيان، وما إن تحقق له مراده واستغرق المجني عليه في نومه، حتى دلف لمخدع المجني عليه ودني منه، مشهرًا السلاح الأبيض حوزته، وسدد لـه عـدة طعنات متوالية استقرت جميعها ببطنه وصدره، تاركاً إياه مضرجا بدمائه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقريـر الصـفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخیص أو مسوغ قانوني (سكين) المستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت  تحريات رئيس المباحث بمركز شرطة مينا النصر، صحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالضرب بأن استل سلاحا أبيض "سكين" وطعن بها المجني عليه عدة طعنات، محدثا ما قد حل به من إصابات والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، مضيفا: أن تحرياته توصلت إلي أن السلاح الأبيض المضبوط بمحل الواقعة هو ذات السلاح المستخدم في الواقعة.

محكمة جنايات المنصورة متهم قتل شقيقة سكين الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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