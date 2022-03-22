ابنتا شيرين تحتفلان معها بعيد الأم في جو عائلي (صور)

حرصت هنا ومريم ابنتا شيرين عبد الوهاب على الاحتفال معها بعيد الأم في جو عائلي لكنهما قاما بتجهيز ديكور خاص داخل المنزل وأحضرن تورتة لشيرين لتفاجئ بالاحتفال الخاص بها وهو ما أدخل السعادة على شيرين عندما شاهدت الاحتفالية داخل المنزل.

وحرصت شيرين على نشر فيديو احتفلت فيه بعيد الأم مع والدتها، ووضعت على الفيديو أغنيتها الشهيرة ياللي ملامحك نفسي ملامحي مع الكثير من الصور التي تجمعها بوالدتها.

وتعيش شيرين حالة من النجاح الكبير والنشاط الفني المميز وهو ما زاد من سعادة جمهورها ومحبيها بعد نجاح حفلها الأخير في الكويت وتصدّرها مواقع التواصل".

وافتتحت شيرين أولى حلقات برنامج الدوم المذاع على قناة "أون تى فى" ونشرت صورا لها من الحلقة بإطلالة مبهرة وعلقت: "افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية.. مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ ، مصر بلد الريادة الفنية.. مصر بلد الفن.. مصر منارة الفن فى الوطن العربى".

وأعلنت قناة ON انطلاق "الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر ابتداءً من الجمعة 11 فبراير الساعة 11 مساءً، ويعد البرنامج الأكبر فى اكتشاف المواهب مثل التمثيل والغناء والتقديم التليفزيونى، وذلك من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر". ويشارك فى عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبوعوف، كما تتراوح أعمار المشتركين من الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل من كل محافظات مصر، حيث تم إجراء الاختيارات من بين 15 ألف مشترك.