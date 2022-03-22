الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 10 مخالفات تموينية لمخابز سياحية المنيا

رئيس مطاي يتابع اسعار
رئيس مطاي يتابع اسعار الخبز السياحي

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز على المخابز التي تنتج الخبز السياحي ومخابز الفينو لإحكام الرقابة علي الأسعار.

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وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 10 مخالفات تموينية متنوعة ، وقال عبد الحكيم  محمد مدير إدارة تموين مطاي، إنه تم  شن عدد من الحملات والتي ضمت مفتشي التموين بالإدارة و تحت إشراف سعيد محمد وعلي الكيال نائبا رئيس المركز والمدينة علي المخابز التي تقوم بإنتاج وبيع الخبز السياحي ومخابز الفينو.

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تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لكافة المعروضات على المواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط بالإضافة لمتابعة الحالة العامة لجودة السلع المعروضة للتأكد من مدي صلاحيتها والتأكد من بيع الخبز بالأسعار المقررة والمحددة من قبل الدولة 

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المنيا تحرير مخالفات تموينية حملات علي مخابز الخبز السياحي والفينو بمركز مطاي عبد الحكيم محمد خالد عبد الرءوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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