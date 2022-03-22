المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل لاتهامه بخطف طفلة والتعدى عليها، حيث إنها لم تبلغ 12 عاما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16345 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3957 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "علي ع ف"، 24 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، خطف المجنى عليها الطفلة "ج م إ"، بأن استدرجها مستغلا صغر سنها إلي مكان قصى عن أعين المارة وهو أعلى سطح العقار محل سكنهم.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية التي ارتكبها المتهم بجناية أخرى وهي أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر، تعدى علي المجنى عليها بغير قوة أو تهديد حال كون المجنى عليها لم تبلغ من العمر 12 سنة ميلادية، على النحو المبين بالتحقيقات.