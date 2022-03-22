الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران: الدولة تولي اهتماما لمواجهة التغيرات المناخية بدعم القيادة السياسية

وزير الطيران خلال
وزير الطيران خلال المشاركة في احتفالية الارصاد

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم من القيادة السياسية لمواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يتم ترجمته على أرض الواقع من اختيار مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ هذا العام.

جاء خلال كلمته بالاحتفالية المقامة اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الأرصاد الجوية بمناسبة، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تحت شعار شعار “الانذار المبكر والعمل المبكر”. 

وأضاف «منار»، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تولي اهتمام كبير لتطوير محطات الرصد الجوي وتوفير كافة الأجهزة ونظم الاتصال لتصبح أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية حرصا على الصالح العام، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بدور مهم في الملاحة الجوية والبحرية والسياحة أيضا بما يعزز السلامة وأمن الدولة وليس فقط على مستوى تقديم خدمة للمواطن المصري.

وتابع وزير الطيران: «أعلم جيدا دور الأرصاد الجوية في خدمة نواحي كثيرة في الدولة المصرية، لما لها من قيمة وخدمة للمجتمع المصري»، مستطردًا: «نعلم أنه لديكم الكثير من الهموم والمسؤوليات لما تقومون به من دور كبير لخدمة المجتمع ومؤسسات الدولة».

وفي ذات السياق، أعرب الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، عن تقديره  للدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، معربا عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يتم الاحتفال به في كل دول العالم، ولكن يأتي هذا العام الاحتفال في ظل تحديات كبيرة من التغيرات المناخية.

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