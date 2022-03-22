الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير المالية يوافق على درجات مالية لتثبيت الأطباء البيطريين بالشرقية

خالد سليم نقيب البيطريين
خالد سليم نقيب البيطريين

أسفر لقاء الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، فبراير الماضي، عن موافقة وزير المالية بتوفير درجات مالية للتثبيت على الموازنة للأطباء البيطريين بالشرقية.

جاءت الموافقة استجابة من وزير المالية لمخاطبة محافظ الشرقية بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢ بناءً على مطالبة نقيب عام الأطباء البيطريين لتمويل الدرجات المالية اللازمة للأطباء البيطريين بالشرقية الحاصلين على أحكام بالتثبيت للعاملين ضمن صندوق المجازر و كذلك تثبيت الزملاء ضمن عقود الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح سليم أن موافقة وزير المالية على تمويل الدرجات المالية للتثبيت على الموازنة  جاءت بخطاب المالية الصادر بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٢ بالموافقة على تمويل ١٠٠ درجة، هو الأمر الذي انتهى بإيجابية الرد من مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك.

وأضاف سليم أن زيارته ومدير مديرية الشرقية لمحافظ الشرقية تناولت عددا من الملفات، منها ملف تثبيت الزملاء العاملين ضمن صندوق المجازر وكذلك تثبيت الزملاء ضمن عقود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة مشاكل الأطباء البيطريين بالمحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في اطار الجهود المستمرة والحثيثة للنقابة العامة في العديد من الملفات لصالح الأطباء البيطريين والاستجابة لشكواهم لحل مشاكلهم.

ووعد المحافظ خلال الزيارة بالتدخل فى كل المشاكل بنفس الكيفية والمتابعة مع النقابة لحين اكتمال إنهاء كافة المشاكل.

محافظة اطباء وزير المالية محافظ الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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